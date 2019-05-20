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Çayırova’da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çayırova’da coşkuyla kutlandı.

Çayırova'da 19 Mayıs Coşkusu

20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:53

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Çayırova Kaymakamlığı binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde devam eden programa Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, stk temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü İbrahim Şahin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin Atatürk’ün gençliğe hitabesini okuduğu programda şiir, sinevizyon, spor ve halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi büyük ilgi gördü. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği program, protokol üyelerinin açılışını yaptığı resim sergisini gezmelerinin ardından son buldu.








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