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Çayırova’da Asfaltı Serilen Yolların Çizgileri Çiziliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tam kapanma başladığı ilk günlerde Çayırova ilçesinde daha önceden üst yapısı tamamlanan yolların çizgilerini çiziyor.

Çayırova'da Asfaltı Serilen Yolların Çizgileri Çiziliyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:07

Tam kapanma günlerine sahadaki ekipleriyle yoğun bir şekilde giriş yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması ile çevre düzenlemeleri yapıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesinde daha önce üst yapı çalışmaları tamamlanan yolların, yol çizgileri çiziliyor.

 

ASFALTLARI YENİ SERİLMİŞTİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Çayırova Ragıp Demirkol Bulvarı’nde ve daha önceki aylarda Adnan Kahveci Caddesinde üst yapı çalışması yaparak asfalt serimi gerçekleştirmişti. Tam kapanma dönemini fırsat bilen Büyükşehir ekipleri, araç trafiğinin de olmamasıyla her iki yolun, çizgilerini çizdi. Büyükşehir ekipleri ayrıca geçtiğimiz günlerde üst yapı çalışması yaptığı Gebze Ankara Caddesi’nin de yol çizgilerini tamamladı.

 

 
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