Çayırova’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME
İlçenin altı farklı noktasında bulunan mobil atık getirme merkezlerinde; plastik, metal, kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve pil gibi atık ürünler toplanıyor. Burada toplanan atıklar, düzenli aralıklarla mobil atık getirme merkezlerinden sınıflarına göre ayrıştırılıp toplanıyor ve Çayırova Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek, geri dönüşümü sağlanıyor.
ALTI FARKLI NOKTADA
Belediye ekipleri, vatandaşlara yaptığı duyuruda Çayırova Belediyesi önü, Şelale Park önü, Yunus Ergüz İlköğretim Okulu önü, Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önü, Şekerpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önü ile Şehit Ali Atık Camii önünde yer alan mobil atık merkezlerine, plastik, metal, kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve pil atıklarını bırakabileceklerini bildirdi.