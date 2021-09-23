Çayırova’da Avrupa Hareketlilik Günü Etkinliği

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi bir etkinlik düzenledi.



Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısı ile Çayırova Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği programa katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Mili Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve öğrenciler temiz çevre ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacı ile Fatih Caddesi’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Tünelden başlayan ve Adnan Kahveci Caddesi’nin başlangıcında biten etkinliğe vatandaşlarda destek verdi.























