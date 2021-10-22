Çayırova’da Ayak Tenisi Turnuvası







Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Spor Festivali ve Sokak Basketbolu organizasyonlarının ardından ilçede şimdide Ayak Tenisi Turnuvası heyecanı yaşanacak. 23 Ekim Cumartesi ve 24 Ekim Pazar günü gerçekleşecek organizasyona Çayırova Stadyumu ev sahipliği yapacak. 4 kişiden oluşacak takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. İki gün sürecek turnuvayı ilk 3 sırada tamamlama başarısını gösteren takımlar hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuva üçüncüsüne 1000 TL, ikinciye 2000 TL, turnuva şampiyonu ise 3000 TL para ödülü verilecek.













