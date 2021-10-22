banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Ayak Tenisi Turnuvası

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Çayırova'da Ayak Tenisi Turnuvası

22 Ekim 2021 Cuma 14:08


Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Spor Festivali ve Sokak Basketbolu organizasyonlarının ardından ilçede şimdide Ayak Tenisi Turnuvası heyecanı yaşanacak. 23 Ekim Cumartesi ve 24 Ekim Pazar günü gerçekleşecek organizasyona Çayırova Stadyumu ev sahipliği yapacak. 4 kişiden oluşacak takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. İki gün sürecek turnuvayı ilk 3 sırada tamamlama başarısını gösteren takımlar hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuva üçüncüsüne 1000 TL, ikinciye 2000 TL, turnuva şampiyonu ise 3000 TL para ödülü verilecek.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı
İtfaiye’den Çevrimiçi Yangın Güvenliği Eğitimi İtfaiye’den Çevrimiçi Yangın Güvenliği Eğitimi
Encümen’de 11 Taşınmaz İçin İhale Yapıldı Encümen’de 11 Taşınmaz İçin İhale Yapıldı
Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak Ulaşımda Hizmet Kalitesi MYK İle Artacak
Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy Sakinlerini Dinledi Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Muallimköy...
Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya Yönelik Önerilerine Bakan Kurum’dan Tam Destek Başkan Büyükakın’ın Marmara’ya Yönelik Önerilerine...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Radyo-yu Humayun Seyirciden Tam Not Aldı
’Radyo-yu Humayun‘’ adlı yeni oyunuyla seyirci karşısına çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir...

Haberi Oku