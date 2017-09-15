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Çayırova’da Başkanlar atandı!

MHP Çayırova İlçe Teşkilatı’nda atanan 9 mahalle başkanının belgelerini MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’dan aldılar.

Çayırova'da Başkanlar atandı!

15 Eylül 2017 Cuma 14:13

 MHP Çayırova İlçe Teşkilatı’nda atanan 9 mahalle başkanının belgelerini MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’dan aldılar. MHP Çayırova Teşkilatı, Çayırova’da bulunan 9 mahalle başkanının atamasını dün akşam gerçekleştirildi. İlçe teşkilatında gerçekleştirilen atama programına MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Çayırova ilçe başkanı Yunus Emre Düzdaban, il ve ilçe yöneticileri katıldı. MHP Çayırova da ataması yapılan mahalle başkanları şunlar; Yenimahalle Mahallesi Başkanı Ziya Zengin, Çayırova Mahallesi Erdoğan Kedek, Akse Mahallesi Suat Karahan, İnönü Mahallesi Murat Öztürk, Emek Mahallesi Hüseyin Yılmaz, Atatürk Mahallesi Cihan Kurt, Özgürlük Mahallesi Yavuz Bayar, Şekerpınar Mahallesi Yaşar Aydın, Cumhuriyet Mahallesi Rahim Doğan.

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