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Çayırova’da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Çayırova Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla bir program düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya 1.si Adem Bilgetay, Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve tasavvuf sanatçısı Fatih Koca katıldı.

Çayırova'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

07 Mart 2023 Salı 13:30



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sohbet ile devam etti. Doç Dr. Oğuzhan Aydın günün anlam ve önemine değinen sohbet yaptı. Aydın, “Rabbimize hamd olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri ahseni takvim olarak yaratılmışların en üstünü yaratan Cenab-ı Hakk’a bu mübarek Berat gecesinde hamdu senalar ve şükürler ediyoruz. Şükür öyle bir nimettir ki kul o nimetlere şükrettiği zaman Cenab-ı Hakkın katında o şükür verdiği nimetten daha eftal. Bu gece Şaban ayının 15. gecesinde Cenab-ı Hak, bazı sınıflar, bazı insanlar hariç bütün insanların dualarını kabul ediyor.’’ dedi.

Sohbet sonrasında kürsüye davet edilen tasavvuf sanatçısı Fatih Koca ilahilerini seslendirdi. Program sonunda Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu üç değerli isme hediye takdim etti.


KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ
Öte yandan Çayırova Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla ilçe genelinde 9 farklı noktada kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri ilçenin her mahallesinde kandil simidi dağıtım noktaları oluşturdu. Ekipler, kandillerini kutladığı vatandaşlara kandil simidi ikram etti. 
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