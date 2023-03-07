Çayırova’da Berat Kandili Programı Düzenlendi



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sohbet ile devam etti. Doç Dr. Oğuzhan Aydın günün anlam ve önemine değinen sohbet yaptı. Aydın, “Rabbimize hamd olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri ahseni takvim olarak yaratılmışların en üstünü yaratan Cenab-ı Hakk’a bu mübarek Berat gecesinde hamdu senalar ve şükürler ediyoruz. Şükür öyle bir nimettir ki kul o nimetlere şükrettiği zaman Cenab-ı Hakkın katında o şükür verdiği nimetten daha eftal. Bu gece Şaban ayının 15. gecesinde Cenab-ı Hak, bazı sınıflar, bazı insanlar hariç bütün insanların dualarını kabul ediyor.’’ dedi.

Sohbet sonrasında kürsüye davet edilen tasavvuf sanatçısı Fatih Koca ilahilerini seslendirdi. Program sonunda Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu üç değerli isme hediye takdim etti.