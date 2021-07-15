Çayırova'da Buray Rüzgarı Esti

Kocaeli’de Yaz Neşesi Sen de Gel etkinliklerinin üçüncü durağı olan Çayırova’da, sevilen sanatçı Buray’ın rüzgarı esti.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli’de Yaz Neşesi Sen de Gel” etkinliklerinin üçüncü adresi Çayırova’da, ünlü sanatçı Buray rüzgarı esti. Çayırova Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliklerdeki eğlence atmosferi, akşam saatlerinde gerçekleşen Buray konseri ile doruk noktasına ulaştı. Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Buray, Çayırova ve çevre ilçelerden gelen ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÇAYIROVA’DA UNUTULMAZ BİR GECE

Çayırova Belediyesi önündeki eğlence bilim merkezi bilim şov, yerel sanatçı performansı ve diğer etkinlikler ile gündüz saatlerinde başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlerin doyasıya eğlendiği etkinlikler sonrasında sahneyi ünlü sanatçı Buray aldı. Birçok sevilen parçasını seslendiren ünlü sanatçıya konsere gelen vatandaşlar eşlik etti.

KONSERE YOĞUN İLGİ

İlçe merkezinde gerçekleşen konsere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken Buray’ın sevilen parçaları ile coşku zirveye çıktı. Konsere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katılarak ziyaretçileri selamladı.





























