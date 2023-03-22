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Çayırova'da Camiler Ramazan Ayına Hazır

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdi.

Çayırova'da Camiler Ramazan Ayına Hazır

22 Mart 2023 Çarşamba 10:21

 
 Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdi.  
 Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethanelerde hummalı çalışma yaptı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçedeki tüm ibadethaneler baştan aşağı temizlendi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar sürdürdüğü temizlik çalışmaları sonrasında camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi.   






                             


İHA
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