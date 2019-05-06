Çayırova'da Camiler Temizlendi

Belediye ekipleri bütün camilerin iç ve çevre temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler her hafta rutin bir şekilde yapılan temizleme ve bakım çalışmalarının yanı sıra Ramazan’a özel bir program uygulayarak camilerin halılarını, avizelerini, avlularını ve tüm çevresini temizledi.









