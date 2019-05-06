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Çayırova'da Camiler Temizlendi

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında camilerde ve mescitlerde daha sağlıklı ibadet imkanı sağlamak amacıyla genel temizlik çalışmalarını arttırdı.

Çayırova'da Camiler Temizlendi

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:44

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Belediye ekipleri bütün camilerin iç ve çevre temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler her hafta rutin bir şekilde yapılan temizleme ve bakım çalışmalarının yanı sıra Ramazan’a özel bir program uygulayarak camilerin halılarını, avizelerini, avlularını ve tüm çevresini temizledi.




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