Çayırova'da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çöp konteynerlerini yer altına almak için pilot uygulamanın başladığı Çağdaşkent’te inceleme yapan Çiftçi, bu projeyi zamanla ilçe geneline yayacaklarını söyledi.

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Çevre konusunda hassas ve titiz bir şekilde çalışan, daha temiz ve sağlıklı bir kent için çevreye ve temizliğe çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşları memnun edecek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Düzenli olarak çöpleri toplayan, konteynerlerini yerinde parfümlü dezenfektan ile yıkayarak vatandaşları rahatsız eden kötü kokulara çözüm bulan Çayırova Belediyesi, şimdide çöp konteynerlerini yer altına almak için çalışma başlattı. Pilot uygulamanın başladığı Çağdaşkent’te 5 noktada çöp konteynerleri yer altına alındı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ İNCELEME YAPTI

Konteynerlerin yer altına alındığı Çağdaşkent’de inceleme yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ” İlçemizin daha yaşanabilir ve daha güzel hale gelmesi adına, modern yer altı çöp konteyneri sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. İlk etapta Çağdaşkent toplu konut alanında başladığımız pilot uygulamayı zamanla tüm şehrimize yaymayı planlıyoruz” diye konuştu.