banner561
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova'da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çöp konteynerlerini yer altına almak için pilot uygulamanın başladığı Çağdaşkent’te inceleme yapan Çiftçi, bu projeyi zamanla ilçe geneline yayacaklarını söyledi.

Çayırova'da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

15 Aralık 2020 Salı 12:20

PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Çevre konusunda hassas ve titiz bir şekilde çalışan, daha temiz ve sağlıklı bir kent için çevreye ve temizliğe çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşları memnun edecek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Düzenli olarak çöpleri toplayan, konteynerlerini yerinde parfümlü dezenfektan ile yıkayarak vatandaşları rahatsız eden kötü kokulara çözüm bulan Çayırova Belediyesi, şimdide çöp konteynerlerini yer altına almak için çalışma başlattı. Pilot uygulamanın başladığı Çağdaşkent’te 5 noktada çöp konteynerleri yer altına alındı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ İNCELEME YAPTI

Konteynerlerin yer altına alındığı Çağdaşkent’de inceleme yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ” İlçemizin daha yaşanabilir ve daha güzel hale gelmesi adına, modern yer altı çöp konteyneri sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. İlk etapta Çağdaşkent toplu konut alanında başladığımız pilot uygulamayı zamanla tüm şehrimize yaymayı planlıyoruz” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca sahilinin incisi restoranda imalatlar tamamlandı Darıca sahilinin incisi restoranda imalatlar tamamlandı
Salgın Döneminde Anneler İçin Çevrimiçi Egzersiz Salgın Döneminde Anneler İçin Çevrimiçi Egzersiz
Otogar Köprülü Kavşağı’na Görsel Dokunuş Otogar Köprülü Kavşağı’na Görsel Dokunuş
242 Kişiye Para Cezası 242 Kişiye Para Cezası
Doğal Gaz Patlaması Sonucu 1 Kişi Yaralandı Doğal Gaz Patlaması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Bölgemizde Sağanak Yağışlar Bekleniyor Bölgemizde Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca sahilinin incisi restoranda imalatlar...
Darıca sahil parkının giriş kısmına Büyükşehir Belediyesi’nce inşa edilen modern restoran, çok kısa...

Haberi Oku