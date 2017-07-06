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Çayırova’da Coşkulu Sünnet Şöleni

Çayırova Belediyesi, sünnet ettirdiği 258 çocuk için belediye hizmet binası önünde ‘Sünnet Şöleni’ düzenledi. Çayırova Belediyesi ve Anadolu Sağlık Merkezi işbirliği ile bu yıl 9.’su gerçekleştirilen toplu Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan Sünnet Şöleni’nde doyasıya eğlenen çocuklar, birbirinden güzel animasyon ve gösterileri ilgiyle izlerken, Çayırova Belediyesi tarafından çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlar yapıldı.

Çayırova'da Coşkulu Sünnet Şöleni

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:12

Başkan Demirci: “Çocuklarımızı Aydınlık Yarınlara Hazırlayacağız”
Şölenin açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, çocukların en iyi şartlarda, uzman doktorlar tarafından yapıldığını belirterek; Bu yıl da ilçemizde yaşayan 258 çocuğumuzun sünnetini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Öncelikle çocuklarımızın ön muayeneleri yapıldı. Daha sonra Anadolu Sağlık Merkezi’nde en üst düzey hijyenik hastane şartlarında, uzman doktorlar tarafından sünnet işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Bu vesileyle Anadolu Sağlık Merkezi’ne Çayırova halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim en büyük isteğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını sağlamaktır. Belediyeler ailelerin yanında, birebir diyalog halinde olan kurumlardır. Hayatın her aşamasında, orada yaşayan ilçe halkının yanındadır.   Evlatlarımızı sağlık ve güven içinde hep beraber büyüteceğiz. Beraber onları aydınlık yarınlara hazırlayacağız” dedi. 

Çocuklar İçin Eğlenceli Gösteriler ve İkramlar Yapıldı
Konuşmasının ardından Anadolu Sağlık Merkezi yöneticisi Toygun Şenüçler’e teşekkür plaketi veren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yıllardır süre gelen bu anlamlı işbirliğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti. Program akabinde katılımcılara yemek ikramında bulunan belediye, yemekten sonra çocuklar ve aileleri için pamuk şekeri, dondurma ve lokma dağıtımı yaptı. Çocuklar için hazırlanan gösteri kısmında eğlenceli saatler yaşandı. Animasyon gösterilerinin yanı sıra Hacivat ve Karagöz orta oyunu ve illüzyon gösterilerini büyük beğeniyle izleyen çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı. Programa Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, İlçe protokolü, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

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