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Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çayırova’da Cumhuriyetimizin 100. yılı, Çağdaşkent’te düzenlenen resmi geçit töreniyle kutlandı.

Çayırova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim 2023 Pazar 14:08

Çayırova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni, Çağdaşkent’te gerçekleşti. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının coşkuyla kutlandığı programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve Çayırovalılar katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Kaymakam Önal gerçekleştirdi.

 

“CUMHURİYETMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN”

Kaymakam Önal konuşmasında şunları dile getirdi; “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek bir yürek olarak büyük bir Kurtuluş Savaşı başlatmıştı. Kahraman atalarımız önce vatanımızı işgalden kurtardı ve bundan tam yüz yıl önce de Cumhuriyet’i bizlere emanet etmişlerdi. Aradan geçen yüz yıllık süreçte ülkemiz Atatürk’ün gösterdiği Çağdaş medeniyetlere ulaşma hedefini çok büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Ülkemiz bugün altyapı imkanları, kamu hizmetleri, ulaşım, teknoloji, savunma sanayi gibi birçok alanda çok iyi bir yerdedir. Ülkemiz sosyal devlet olma anlayışıyla dünyadaki en önemli ülkelerdendir. Sevgili gençler biz sizlere güveniyoruz ve cumhuriyetimizi sizlere emanet ediyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.”

 

100. YIL KOREOGRAFİSİ ALKIŞ ALDI

Kaymakam Önal’ın konuşmasının ardından hazırlanan şiir ve şarkı dinletileri alandaki coşkuyu arttırdı. Öte yandan Çayırova Belediyesi Türk Halk Oyunları Grubu’nun sergilediği performans ve günün anlamına binaen yaptıkları 100 koreografisi büyük alkış aldı. Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, ilçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmalarda derece alan gençlere ödüllerini takdim etti. Cumhuriyet Bayramı programı okulların flamalar eşliğinde gerçekleştirdiği resmi geçit töreniyle sona erdi. Çayırova’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saat 18.30’da Fatih Caddesi’ndeki fener alayı yürüyüşü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki Cumhuriyet Konseri’yle devam edecek.



 

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