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ÇAYIROVA’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi Çayırova’da da coşkuyla kutlandı.

ÇAYIROVA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

29 Ekim 2021 Cuma 15:46


 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 09.30’da Kaymakamlık makamında Çayırova İlçe Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin tebrikleri kabulüyle başladı. Eski Mehmet Akif İlkokulu önünde devam eden kutlama programında Kaymakam Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

 Saygı duruşu ve istiklal Marşının ardından günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yapan Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin dünyada eşine az rastlanır azim ve gayretle 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesi ile sonuçlandığını söyledi. Cumhuriyetin ilanının aziz milletimiz için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaymakam Gözen,” Cumhuriyet milletimizin istediği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde güvende olabilir. Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek hepimizin görevidir. Tüm milletimiz ile birlikte cumhuriyetimizin başarılardan gurur duyuyoruz “dedi
Şiir, halk oyunları gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokolün hediyelerini takdim etmesinin ardından resmi tören geçidi ile kutlama programı sona erdi.












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