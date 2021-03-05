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Çayırova’da Denetim Ekibi Artırıldı

Çayırova Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde ilçede denetimleri daha da sıklaştırmak için ekip sayısını artırdı.

Çayırova'da Denetim Ekibi Artırıldı

05 Mart 2021 Cuma 13:15

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, denetimleri artırmak için Zabıta Müdürlüğü ekibine takviye yapılan belediye personeliyle kültür salonunda bir araya geldi. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı gereği belediye bünyesinde de ekip sayısının artırıldığını ifade eden Başkan Çiftçi, virüsle bir yıldır canla başla mücadele ettiklerini, vefa destek ekibi kurdukları ve vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için seferberlik ilan ettikleri söyledi. Denetim ekibinden özveri isteyen Çiftçi,” Amacımız vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, süreci anlatarak maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapmak. Cayırova’da süreci en az hasarla atlatmak için gece gündüz demen çalışmaya devam edeceğiz. Sahaya çıktığınızda vatandaşlara selamımı iletin ve her zaman yanında olduğumuzu söyleyin” dedi.








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