Çayırova'da Doğu Anadolu Rüzgarı Esti





Belediye önündeki açık otoparkta gerçekleşen festivalde; Bayburt, Sivas, Erzurum, Kars ve Ağrı derneklerinin sanatçıları yörelerinin müziklerini seslendirdi. Etkinlikte sahne alan sanatçılar; Taha İmre, Devran, Havva Nur, Cevdet Yılmaz ve Orhan Artan seyircilere doyasıya bir Doğu Anadolu gecesi yaşattı. Sanatçıların şarkılarına katılan izleyenler halay çekerek geceye renk kattı.

GECENİN FİNALİ İLYAS YALÇINTAŞ’LA

Dernek sanatçılarının ardından sahneye ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş çıktı. Kendi eserlerinin yanı sıra popüler parçaları da seslendiren sanatçı hayranlarından büyük alkış topladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi festivale katıldı. İlyas Yalçıntaş’a çiçek ve hediye takdim eden Başkan Çiftçi, bu tarz etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti. Genç sanatçı İlyas Yalçıntaş ise nezaketinden ötürü başkan Çiftçi’ye teşekkür ederken, böyle güzel bir organizasyonla kendisini Çayırova seyircisiyle buluşturduğu için ve konserin sonuna kadar kaldığı için ayrıca teşekkürlerini sundu.





















