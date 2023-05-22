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Çayırova'da Ekin Uzunlar Fırtınası

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği gençlik ve spor festivalinin ikinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.

Çayırova'da Ekin Uzunlar Fırtınası

22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:02

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de takip ettiği konsere Çayırova ve çevre ilçelerden büyük katılım oldu. Sevilen parçalarıyla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Ekin Uzunlar, sahne performansıyla gençleri doyasıya eğlendirdi. Çayırova halkının daha mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaları için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Hayalleri hayalimiz, hedefleri hedefimiz olan gençlerimize çok önem veriyoruz ve onları çok seviyoruz" dedi. 
 Gençlere çok önem verdiklerini belirten Çiftçi, üçüncüsünü düzenledikleri gençlik ve spor festivalinde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Projelerin odak noktasında gençlerin olduğunu ifade eden Çiftçi, gençler için tüm imkanları seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini kaydetti. Çiftçi, Atatürk Mahallesine 2 bin kişilik yeni kapalı spor salonu ve içinde aynı anda dokuz branşta antrenman yapılacak sporcu fabrikası yaptıklarını ve inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini, en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesini verdi. 
 


İHA
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