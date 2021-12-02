Çayırova’da Engelliler Günü Programı

Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Çayırova’da yaşayan engellilerin her daim yanında ve destekçisi olan Çayırova Belediyesi, Dünya Engelliler Gününde ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik özel bir program düzenledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelerek birlikte akşam yemeği yiyecek. Başkan Çiftçi’nin günün anlamı ile ilgili konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.









