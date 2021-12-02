GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Engelliler Günü Programı

Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi.

Çayırova'da Engelliler Günü Programı

02 Aralık 2021 Perşembe 11:58


Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Çayırova’da yaşayan engellilerin her daim yanında ve destekçisi olan Çayırova Belediyesi, Dünya Engelliler Gününde ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik özel bir program düzenledi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelerek birlikte akşam yemeği yiyecek. Başkan Çiftçi’nin günün anlamı ile ilgili konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor
Arızlı Camii’nin Minaresini Büyükşehir Onaracak Arızlı Camii’nin Minaresini Büyükşehir Onaracak
5 Körüklü Otobüs Büyükşehir’e Teslim Edildi 5 Körüklü Otobüs Büyükşehir’e Teslim Edildi
Zabıta ve Emniyetten Gebze’de Kafe Denetimleri Zabıta ve Emniyetten Gebze’de Kafe Denetimleri
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER...
Gebze’de Toplu Taşımaya Yeni Düzenleme Gebze’de Toplu Taşımaya Yeni Düzenleme
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor
Tüm birimleri tek çatıda toplayacak olan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası, açılış için gün sayıyor

Haberi Oku