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Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi

Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlar ve aileleri için özel bir gece düzenledi. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda misafirlere akşam yemeği ikram edilirken, sahne gösterileri ve çocuklar için şovlar yapıldı.

Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi

04 Aralık 2021 Cumartesi 15:35


ÇİFTÇİ YAKINDAN İLGİLENDİ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi düzenlenen programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Tek tek masaları gezen  Çiftçi, engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbette bulundu.

HAYATI PAYLAŞIYORUZ

Programda bir konuşma yapan Başkan Çiftçi “Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir araya geldik. Rabbim inşallah sağlıklı bir şekilde istediğiniz arzuladığınız hayatı yaşamayı hepinize nasip eder. Bugün burada çoğunluk çocuklarımız, ben sizleri çok seviyorum Çayırova’yı çok seviyorum. Şehrimizin geleceği adına canla başla çalışıyoruz. Çayırova Engelliler Merkezi inşaatına başladık, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın’’ dedi.

Engelliler Merkezi projesiyle engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracaklarını ifade eden Başkan Çiftçi, yapılan diğer hizmetler ve projeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Engelliler günü dolayısıyla gerçekleşen  gecede çocuklar da unutulmadı. Programda sahne gösterileri yapıldı. İbiş, Cambaz Mithat ve Nasrettin Hoca sahneye çıktı. İbiş çocuklarla oyunlar oynayıp dans ederken, Nasrettin Hoca kıssadan hisseleriyle konuklara güzel bir gece yaşattı. Cambaz gösterisi, akrobatik hareketler ve şovlarla başta çocuklar olmak üzere tüm izleyenler heyecan yaşadı.















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