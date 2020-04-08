banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da evlere kitap servisi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmalarının yasaklanmasının ardından Kocaeli’de Çayırova Belediyesi tarafından başlatılan projede evlere kitap servisi yapılıyor. Çağrı merkezini arayarak talepte bulunan öğrencilerin istedikleri kitaplar belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim ediliyor.

Çayırova'da evlere kitap servisi!

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:27

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni açıklanan kararlarla birlikte 20 yaş vatandaşların evden çıkmasının yasaklanmasının ardından Kocaeli’de Çayırova Belediyesi tarafından “Evde Kal, Kitap Oku” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında evde kalan öğrenciler belediyeyi arayarak kitap istiyor. Alınan taleplerin ardından harekete geçen belediye ekipleri evlere giderek kitapları ücretsiz bir şekilde vatandaşlara teslim ediyor.

Belediye Başkanı arayınca şaşkına döndü

Kampanya hakkında incelemelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kitap talebinde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eylül Hamur ile telefonla görüştü. Hamur’a istediği kitabın ismini soran Çiftçi, kitap okumaya karşı duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den gelen telefon karşısında şaşkına dönen lise öğrencisi Eylül Hamur, “İnanmıyorum. Ben belediyeyi aramıştım ama bu kadar yüksek bir makama gideceğini tahmin etmiyordum. Ben sosyal medya hesabınızdan görmüştüm. Oradan aramıştım. Ama geri dönüşün sizin tarafınızdan yapılacağını tahmin etmiyordum” dedi.

“Gençlerimizin sağlığına da, geleceğine de önem veriyoruz”

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlerimizin evde kalmaları isteniyor. Biz de gençlerimizin evde kaldığı süre boyunca vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için okumak sizden kitaplar bizden diye bir kampanya başlattık. Geleceğe dair hayal ve idealleri olan gençlerimizin vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini istedik. Çağrı merkezimize gelen telefonlarla adres bilgilerini alıyoruz. Ekiplerimiz kitapları evlerine teslim ediyor. Bu kampanyayı gençlerimize yönelik başlattık ama büyüklerimizin de taleplerini karşılayabiliriz. Okul öncesi yavrularımızın gelişmelerine yönelik boyama ve etkinlik kitapları götürüyoruz. İlköğretim çağındaki yavrularımıza derslerine takviye olmaya yönelik ve hikâye kitapları gönderiyoruz. Lise çağındaki öğrencilerimize roman gibi kitaplar ulaştırıyoruz. Biz onlara okumayı tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklarını hem de geleceklerini çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

“Güzel bir kampanya”

Belediye başkanının telefonu sonrası kitabı kendisine ulaştırılan lise öğrencisi Eylül Hamur ise, “Açıkçası çok güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Kendisinin bu kampanyayı bu kadar takip edeceğini düşünmüyordum. Arayınca kendisi çok şaşırdım. Sosyal medya hesabından gördüm. Numarayı aradım. Daha sonrasında bana dönüş yapıldı” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çalışma müdürü görevden alındı! Çalışma müdürü görevden alındı!
Büyükakın,‘’Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’ Büyükakın,‘’Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’
Kocaeli'nin virüs haritası açıklandı! Kocaeli'nin virüs haritası açıklandı!
Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı
2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çalışma müdürü görevden alındı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Bekir Yümnü görevden alındı.

Haberi Oku