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Çayırova’da gençlik ve spor festivali heyecanı

Çayırova Belediyesi tarafından 2.si düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali 19 Mayıs Perşembe günü Çayırova Stadyumu’nda gerçekleşecek açılış ile başlayacak. 22 Mayıs tarihlerine kadar sürecek festivalde 18 farklı etkinlik alanı spor severlerle buluşacak.

Çayırova'da gençlik ve spor festivali heyecanı

17 Mayıs 2022 Salı 12:11

 BİRBİRİNDEN HEYECANLI SPOR ALANLARI

4 gün sürecek Çayırova Spor ve Gençlik Festivali’nde Çayırova Stadyumu sporseverlere kapılarını açacak. Festivalde; ayak tenisi, basketbol, voleybol, körling, parkur, jimnastik, ayak bilardosu, okçuluk ve dart gibi birbirinden keyifli 18 spor köşesi bulunacak. 7 den 70 e herkese hitap edecek festival 4 gün boyunca geç saatlere kadar sürecek. Çocuklara yeni spor branşları tanıtma ve öğretme imkânı sunan festivalin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

GÖSTERİ VE KONSER
Festivalin ilk günü Çayırova’da rap rüzgarı esecek. Sevilen sanatçı Ayaz Erdoğan en güzel eserleriyle festivale katılanlara müzik dolu bir akşam yaşatacak.
İkinci gün sahne Extreme Stars ekibinin olacak. Dans, akrobasi ve bisiklet şovları ile aksiyonun üst seviyeye çıkacağı sahne şovunda nefesler tutulacak.
Festivalde 3. gün Karizma Show ekibi basketbol gösterisiyle izleyenlerle buluşacak. Karizma Show ekibinin fizik kurallarında sınırları zorlayan şovu görsel şölen yaşatacak. Festivalin son gününde Pinhani grubu hayranlarıyla buluşacak. 



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