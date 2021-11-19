GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Hafta Sonu Vezneler Açık Olacak

Çayırova Belediyesi vezneleri emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için Cumartesi ve Pazar günü hizmet verecek.

Çayırova'da Hafta Sonu Vezneler Açık Olacak

19 Kasım 2021 Cuma 13:29

30 Kasım Salı günü sona erecek vergi ödemeleri için 20-21 ve 27-28 Kasım tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında   vezneler hizmete açık olacak.

Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 30 Kasım Salı günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, banka hesap numaralarından, tüm PTT şubelerinden ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini hatırlattılar.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pikapla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Pikapla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını...
Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Gölete Giren Ayıların Çitlere Verdiği Zarar Büyükşehir Ekiplerince Tamir Edildi Gölete Giren Ayıların Çitlere Verdiği Zarar Büyükşehir...
Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik’i Ağırladı Başkan Şayir, Sivas Zara Belediye Başkanı Çelik’i...
İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Pikapla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku