ÇAYIROVA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Olay Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova İlçe Emniyetine bağlı ekipler Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan K.K. (38)’nin işlettiği bir dükkanda gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda dükkanın içine gizlenmiş 12 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ele geçirdikleri sigaralarla birlikte işletmeci K.K.’yı gözaltına aldı.