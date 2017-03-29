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ÇAYIROVA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

ÇAYIROVA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

ÇAYIROVA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

29 Mart 2017 Çarşamba 22:42

 

Çayırova'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda zulalanmış 12 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova İlçe Emniyetine bağlı ekipler Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan K.K. (38)’nin işlettiği bir dükkanda gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda dükkanın içine gizlenmiş 12 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ele geçirdikleri sigaralarla birlikte işletmeci K.K.’yı gözaltına aldı.

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ÇAYIROVADA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
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