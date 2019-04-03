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Çayırova’da kadın sağlığı eğitimi

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında Çayırova sevgi evlerinde çalışan kadınlara eğitim verildi.

Çayırova'da kadın sağlığı eğitimi

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:51

Kocaeli Valiliği himayesinde, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” ve “1-7 Nisan Kanser Haftası’’ farkındalık çalışmaları kapsamında Çayırova Sevgi Evlerinde çalışan kadınlara eğitim verildi.

KADINLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ


Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve eşi Şükran Gözen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atıf Deniz, Kanser Birim Sorumlusu Elif Uzuner ve çok sayıda kadın davetlinin katıldığı program Çayırova Kaymakamı Gözen’in konuşması ile başladı. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi  tarafından kadınlara, meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6284 Sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında eğitim verildi, kendi kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi yapıldı ve bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Kadınlar tarafından yoğun ilgi gören program katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ve Sevgi Evlerinde kalan çocukların ziyaret edilmesi ile sona erdi. 


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