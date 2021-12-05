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Çayırova'da Karete Rüzgarı Esti

Çayırova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ümit Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonası düzenlendi.

Çayırova'da Karete Rüzgarı Esti

05 Aralık 2021 Pazar 11:33
Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona 11 Kulüpten 227 sporcu katıldı. Müsabakalarda 30 hakem görev yaptı. Tribünlerdeki ilginin yoğun olduğu şampiyonada sporcular madalya için birbiriyle kora kor mücadele ettiler.
SPOR YAPAN GENÇLERİMİZ HER ZAMAN İÇİN BİR ADIM ÖNDE
Karate Şampiyonası’na Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de katılım göstererek protokol tribününde müsabakaları izledi. Ayrıca Çiftçi ve Gözen ödül töreninde başarı elde eden sporculara madalyalarını takdim etti. Şampiyonda sporculara hitaben bir konuşma yapan Başkan Bünyamin Çiftçi  “Öncelikle gururluyuz.
Spor kenti yapmakta kararlı olduğumuz Çayırova’mızda önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Çayırova’mıza spor lisesi kazandıracağız. Spor yapan gençlerimiz her zaman için bir adım öndedir’’ dedi.
Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ise, “Böyle güzel bir organizasyonun Çayırova’da yapılmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum.
Şampiyondaki tüm sporculara başarılar dilerim’’ diye konuştu.,





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