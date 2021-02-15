Çayırova’da Karla Mücadele Çalışmaları





Yolların kapanmaması için ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergâhlarında temizlik ve tuzlama çalışması yapan ekipler, 3 vardiya görev yapıyor. Herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda olan Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri deneyimli 40 personel, 3 tuzlama robotu,1 traktör, 2 greyder, 5 Beko loder, 1 ekskavatör ile 3 vardiya karla mücadele ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi çalışmaları yakından takip ediyor.









