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Çayırova’da Karla Mücadele Çalışmaları

Çayırova Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Çayırova'da Karla Mücadele Çalışmaları

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:14

 Yolların kapanmaması için ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergâhlarında temizlik ve tuzlama çalışması yapan ekipler, 3 vardiya görev yapıyor. Herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda olan Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri  deneyimli 40 personel, 3 tuzlama robotu,1 traktör, 2 greyder, 5 Beko loder, 1 ekskavatör ile 3 vardiya karla mücadele ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi çalışmaları yakından takip ediyor.




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