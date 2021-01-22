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Çayırova’da Mevsimlik Budama Çalışması

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park, yeşil alan ve caddelerde mevsimlik budama, gençleştirme ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çayırova'da Mevsimlik Budama Çalışması

22 Ocak 2021 Cuma 11:44

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil ve yaşanabilir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.  İlçedeki parklar, yeşil alan ve caddelerdeki ağaçların bakım ve budamasını gerçekleştiren ekipler, atık dalları yerinde öğüterek kompost gübre üretiminde kullanıyor. Geçtiğimiz yıl atık dallardan öğütülen kompost gübreden 50 bin TL tasarruf sağlayan Çayırova Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğünün gübre ihtiyacını karşılamıştı.

 Çayırova’nın dört mevsim güzel görünmesi için hummalı çalışma yapan Park Bahçeler Müdürlüğü diğer yanandan, parklarda yenileme ve revize çalışmalarını sürdürüyor.  










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