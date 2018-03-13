Çayırova’da Milletvekillerinden Yatırım Turu

4 yıllık bir süre içerisinde Çayırova’nın değişim ve dönüşüm sürecinde büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlayan Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır’ı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Demirci, “4K Bizim Markamız

4K ile formüle edilen projeler başta olmak üzere yapılan tüm çalışmaların incelendiği yatırım turunda Milletvekillerine bilgilendirmelerde bulunan Demirci, proje gezisinin ilk durağında Çayırova Kültür Merkezi ve Kent Park’ı tanıttı. Kocaeli’nin en büyüğü olma özeliği taşıyan Kültür Merkezi’nde incelemeler esnasında detaylı bilgiler aktaran Demirci, Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır’ın sorularını da yanıtladı. 4K ile formüle ettikleri projeler olan Çayırova Kültür Merkezi, Kent Park, Şekerpınar Kültür Merkezi ve Kent Meydanının markalaştığını söyleyen Demirci, bu dev projelerin üçünün kısa bir süre sonra hizmete açılacağını, Kent Meydanının ise temelinin önümüzdeki aylarda atılacağını belirtti.

2 dev projeyi bir alanda inşa ettiklerini ve her iki projeninde kısa bir süre sonra hizmete açılacağını aktaran Demirci, Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezi’nde 850 kişilik konferans salonu, 4 sinema salonu, nikah ve kültür salonları, el işi sanat merkezleri, sanat atölyeleri, kütüphane, anne çocuk kulübü, bilgievi, gençlik merkezi, spor merkezi, 3 katlı kapalı ve açık otoparklar ile 24 saat ışıl ışıl olan modern bir alışveriş caddesinin yer aldığını söyledi.

Yine dev projenin hemen yanı başında Kent Park ile hem ekonomiyi, hem de sosyal hayatı canlandıracak bir çalışmaya imza attıklarını belirten Demirci, yapımı tamamlanan ve son rotuşları yapılan Kent Parkta 4.000 metrekarenin üzerinde yeşil alan oluşturmaya başladıklarını ifade etti. Proje içerisinde kafe restoranların, çay bahçelerinin, alışveriş alanlarının, yürüyüş yolları ve havuzların yer aldığını belirten Demirci, çocuklar için güvenli oyun alanları ve mescidin de projede bulunduğunu söyledi.

Çayırova Kültür Merkezi ve Kent Park’ın hemen ardından Şekerpınar bölgesinde yapımı tamamlanan Kültür Merkezi projesini başkan Demirci eşliğinde yerinde inceleyen AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır yapılan çalışmaların Çayırova’ya değer kattığını söylediler. Çayırova’nın bugününe ve geleceğine yapılan her bir yatırımın titizlikle yapıldığını gördüklerini ifade eden vekiller, çalışmalarından dolayı başkan Demirci’yi tebrik etti. Şekerpınar bölgesinde yapımı tamamlanan diğer projeleride değerlendiren heyet akabinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu, Emniyet Müdürlüğünü, Çağdaşkent Camiyi ve birçok projeyide yerinde inceleyerek yatırım turunu noktaladılar.

Demirci, “Çayırova Değerleriyle Büyüyen Bir İlçe”

Tamamlanan proje gezisinin ardından bir açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova’nın sosyal ve kültürel değerlerini kaybetmeden kentleşme ve kentlileşme yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Düzenlenen yatırım gaezisinde birçok projeyi yerinde incelediklerini hatırlatan Demirci, “Bugün AK Parti Kocaeli Milletvekillerimiz Cemil Yaman ve Sami Çakır ile birlikte yatırımlarımızı gezdik. İlçe belediyesi, Büyükşehir ve Hükümetimizle birlikte el ele vererek inşa ettiğimiz Çayırova’mızın değişim ve dönüşümü devam ediyor. Tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalarımız var. 2018 yılı içerisinde yeni projelerle hizmet seferberliğimizi taçlandıracağız. Bu yolda bize destek olan tüm Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Işık’a ve hükümetimize teşekkür ediyorum.” dedi