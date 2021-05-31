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Çayırova’da Mobil Atık Getirme Merkezi

Çayırova Belediyesi, temiz çevre, sağlıklı şehir için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Çayırova'da Mobil Atık Getirme Merkezi

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:31

 Çayırova Belediyesi, temiz çevre, sağlıklı şehir için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçeye ve belediye hizmet binasını sıfır atık belgesi alarak çevreye değer katan çalışmalar hayata geçiren Çayırova Belediyesi, kendi ürettiği mobil atık getirme merkezi  ile ilçede pilot uygulama başlattı. Akse Mahallesi Çağdaşkent mevkiine yerleştirilen mobil atık getirme noktasında ayrıştırılan pil, elektronik, plastik, oyuncak ve tekstil geri dönüşüme kazandırılıyor.

Üzerinde vatandaşları bilinçlendirici ve dikkat çekici sloganların yer aldığı mobil atık getirme merkezi zamanla ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, hizmetleriyle ilçenin geleceğine değer katmaya devam ediyor.




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