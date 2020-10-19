Çayırova’da Muhtarlar Günü Kutlandı

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve muhtarların katılımıyla Çayırova Belediyesi Akse Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltılı programda Kaymakam Hasan Gözen, günün anlam ve önemi ile ilgili bir selamlama konuşması yaptı. Muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü ve çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Gözen, muhtarların gününü tebrik etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’de demokrasinin temel taşı ve milletimizin hizmetkârı muhtarlarla her zaman bir arada olduklarını ve Çayırova’ya birlikte hizmet ettiklerini belirterek, birlikte yol yürüdükleri muhtarların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Buradaki programın ardından Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki heyet Kaymakamlık önünde düzenlenen çelenk sunma programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Koca , Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.