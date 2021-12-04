Çayırova’da Notalar Engel Tanımadı









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireyleri topluma kazandırmak ve onların da destek olunduğu zaman başarılı olabileceğini göstermek hedefiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ‘Engelsiz Sanat Topluluğu’ korosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde konser verdi. 2019 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ‘Engelsiz Sanat Topluluğu’ korosu, seslendirdiği türküler ile adeta dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak düzenlenen konser, koro şefi Zeki Aytekin yönetiminde üç bölüm halinde gerçekleşti. Kocaeli’nin farklı ilçelerinden farklı meslek gruplarına mensup 11 engelli koristten oluşan koro, “Dane Dane Benleri Var Yüzünde”, “Sevda Olmasaydı” gibi dillerden düşmeyen türküleri yorumladı. Büyük ilgi gören konserde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve izleyiciler, koroya zaman zaman eşlik ederek, türküleri hep birlikte söyledi.

KEYİFLİ DAKİKALAR

Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde izleyenler söylenen türküler ile keyifli dakikalar geçirdi. Sahne Sanat Koordinatörlüğünü Bülent Uludaş’ın yaptığı konserin birinci bölümünde koro, Sivas Şarkışla yöresine ait “Çiğdem Derki Ben Elayım” Afyon Emirdağ yöresine ait “Evlerinin Önü Yoldur Al Fadimem”, Amasya yöresine ait “Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli”, Kırşehir yöresine ait “Dane Dane Benleri Var Yüzünde” ile “Sevda Olmasaydı” eserlerini icra etti.

“AHU GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER”

Koro şefi Zeki Aytekin’in yönettiği konserin ikinci bölümünde ise Erzurum yöresine ait “Hani Yaylam Hani Senin Ezelin” adlı eseri korist Serhat Atasoy bir uzun hava ile seslendirerek, adeta dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Ardından Kırşehir yöresine ait Neşat Ertaş’tan alınan “Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber” türküsünü korist Mürsel Aygör, Erzincan yöresine ait “Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var” türküsünü korist Yunus Gökoğlan, Zonguldak yöresine ait “Karadır Kışların Ferman Yazdırır” türküsünü korist Rahim Kayar söylerken, ikinci bölümün son türküsü olan ‘El Vurup Yaremi İncitme Tabip” adlı eser ise hep birlikte koro tarafından seslendirildi.

“OYNAYIN GIZ OYNAYIN”

Konserin son bölümünde ise Ordu yöresine ait “Oy Kemençe Kemençe” adlı eseri korist Berkay Yalçın Ünver söyledi. Ardından Giresun yöresine ait “Giresun’un İçinde İki Sokak Arası” ile Görele yöresine ait “Püsküllüdür Ala Gürgen” eser koro tarafından dinleyicilerle buluştu. Son olarak potpori şeklinde sunulan ve Rize yöresine ait “Gökte Yıldız Aymısın” ve Trabzon yöresine ait “Oynayın Gız Oynayın” gibi hareketli türkülerin koro tarafından seslendirilmesiyle program sona erdi.

ÇAKMAK’TAN KARANFİLLİ TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel muhteşem bir konser veren ‘Engelsiz Sanat Topluluğu’ korosunu ayakta alkışladı. Çakmak; Mürsel Aygör, Serhat Atasoy, Yunus Gökoğlan, Enis Çelik, Buket Şen, Gizem Azar, Rahim Kayar, Berkay Yalçın Ünver, Gülsüm Bektaş, Havva Alyurt ve Selahattin Coşkun’dan oluşan 11 kişilik korist grubuna tek tek karanfil takdim ederken, onlara verdiği eğitim ile muhteşem bir konserin ortaya çıkmasını sağlayan Koro şefi Zeki Aytekin’e de çiçek vererek teşekkürlerini sundu. Konser sonunda Başkanvekili Çakmak ve ‘Engelsiz Sanat Topluluğu’ korosu günü anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.





















