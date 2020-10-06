Çayırova'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda Gebze'den Çayırova istikametine seyreden Ç.K. yönetimindeki 16 ZE 096 plakalı otomobil, karşı yönden gelen R.U'nun kullandığı 34 KS 6711 plakalı kamyonetle Bosna Caddesi'nin kesiştiği mevkide çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildii
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ç.K, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilidi.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
AA