Çayırova’da Projelere Dijital İnceleme

Çayırova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, zaman ve kağıt israfının önüne geçmek, daha hızlı hizmet verebilmek için inşaat projelerini dijital ortamda inceliyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe halkının daha hızlı ve kolay hizmet alabilmesi için yenilikler yapmaya devam ediyor. Özel sektördeki mühendislik deneyimini belediye hizmetlerinde de hissettiren Başkan Çiftçi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde hayata geçirdiği yeni uygulama ile dikkat çekiyor.

ZAMAN VE KÂĞIT İSRAFINA SON

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün dijital alt yapısının yenilenmesi ile inşaat projeleri dijital ortamda kontrol edilerek, zaman ve kâğıt israfının önüne geçiliyor.

MESAJLA BİLGİ VERİLİYOR

İmar ve Şehircilik müdürlüğünde işlerin ve projelerin daha da hızlandırılmasına imkân sağlayan uygulamada yapı ruhsatı ile ilgili başvurudan ruhsat yazımına kadar olan süreçlerle ilgili yapı sahiplerine kısa mesajla bilgi veriliyor.

BAŞVURU VE YAZIŞMALAR KEP’TE

Yapı ruhsat başvuru ve yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden dijital ortamda yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, projelerinin dijital ortamda arşivlenmesi için teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor .

Hayata geçen uygulama ile hizmet kalitesini artıran Çayırova Belediyesi, inşaat yapmak isteyen vatandaşların daha kolay ve hızlı inşaat ruhsatı alması için büyük kolaylık sağladı.



















