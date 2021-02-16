Çayırova’da Sokak Hayvanları Yalnız Değil

Çayırova Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle salgın sürecinde ve kış ayları dolayısıyla besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak mama ve besin desteğinde bulunan Çayırova Belediyesi, şehrin birçok noktasına yerleştirdiği kedi ve köpek kulübeleri ile kuş evlerine düzenli olarak besin bırakıyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına besin takviyesi yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ekiplerle birlikte beslenme noktalarına mama bıraktı. Sokaktaki can dostlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade eden başkan Çiftçi, salgın dönemi ve kış ayları dolayısıyla besin bulmakta güçlük çeken sevimli dostların aç kalmasına gönüllerinin razı gelmediğini söyledi. Bugüne kadar sokaktaki sevimli dostlara 10 ton mama dağıttıklarını ifade eden Çiftçi, onları yalnız bırakmayacaklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



