Çayırova’da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

İmza töreninde bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Yaklaşık iki yıldan bu yana Çayırova’ya sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Bu sürenin neredeyse bir yılından bu yana olan kısmında, salgın hastalık tehdidi altında kamu hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Salgın döneminde, normal zamanlarda yapılmayan ilave bazı hizmetleri de sizlerle beraber gerçekleştirdik. Çayırova halkına bu hizmetleri sunarken, bu hizmetleri yapan işçi kardeşlerimizin hak ve hukukunu da gözettik.” dedi.

OLABİLECEK EN YÜKSEK ARTIŞ

Göreve geldikten hemen sonra yaklaşık %25 oranında ücretlere zam yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “Ancak zaman içinde bu miktar ücret de yeterli olmadı. Toplu İş Sözleşmesi sürecine girilince, işçi ücretlerini yeniden ele aldık. Ücreti en düşük olan çalışanımızın eline geçen miktarı ücret ve tüm sosyal hakları imkânlar dâhilinde artırdık. Evinin geçimini sadece bu ücretle sağlamakta olan bir kişi için bu ücretin de yeterli olmayacağını biliyoruz. Ancak şu an tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate aldık ve belediyemizin de imkânları ölçüsünde olabilecek en yüksek oranlı ücret artışını kabul ettik.” dedi.

ÇİFTÇİ SÜRPRİZ YAPTI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi toplu sözleşme töreninde sürpriz yaptı. Başkan Çiftçi, 400 TL olan Kurban Bayramı parasını 200 TL daha artırarak 600 TL’ye çıkardı.

ERSOY’DAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise, 4 ay devam eden toplu görüşmesinde mutlu sona ulaştıklarını belirterek başladığı konuşmasında, işçi ve emekçinin yanında oyan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. İmzalanan sözleşmeyle birlikte giydirilmiş en düşük ücretin 4450 TL olduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye’de TİS imzalayan 500 belediye arasında 450 belediyeden daha iyi sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.

EN DÜŞÜK YEVMİYE 142 TL

Sözleşme kapsamında en düşük yevmiye yüzde 21,36 artışla 117 TL’den 142 TL’ye yükseldi.

İKRAMİYE 10 GÜNDEN 20 GÜNE ÇIKTI

Sözleşme kapsamında ikramiyede de yüzde yüzlük artış sağlandı. Buna göre yılda 10 gün olan ikramiye gün sayısı ise 20’ye çıkarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI 400, KURBAN BAYRAMI 600 TL

Gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi kapsamında personelin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda personelin 82 TL olan Ramazan Bayramı parası 400 TL olurken, Başkan Çiftçi’nin 200 TL’lik sürpriz artışıyla Kurban Bayramı parası da 600 TL oldu.

619 PERSONELİ KAPSIYOR

Hizmet İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova Belediyesi ARGEN AŞ’de 619 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 2.5 yıl boyunca yürürlükte olacak. Personelin 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında sözleşmeden doğan ücret farkı da ödenecek.



















