Çayırova’da Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli genelinde yapım ve onarım çalışmaları ile yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor

Vatandaşların şehir içerisinde daha rahat seyahat edebilmesini önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu amaç doğrultusunda yolların konforunu arttırıyor. 2020 yılı yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Üstyapı çalışmalarının devam ettiği Rahmi Dibek Caddesi ve Selin Sokakta yakın zamanda yol çizgileri çizilecek.

RAHMİ DİBEK CADDESİ’NDE KALDIRIM İMALATLARI TAMAMLANDI

Çayırova ilçesi Aksa Mahallesi’nde bulunan Rahmi Dibek Caddesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı yollar arasında bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddenin zamanla bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bozulan kısımlar kazılıyor ve yerine asfalt serimi yapılıyor. Ayrıca cadde üzerinde kaldırım olmayan kısımlarda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kaldırım imalatları tamamlandı.

SELİN SOKAKTA ASFALT ATILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine Çayırova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Selin Sokak’ta üst çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde Selin Sokak’taki asfalt serimi yapıldı. 850 ton asfalt serilen yola, yapılacak olan beton kaldırım için çalışmalar devam ediyor.

































