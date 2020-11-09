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Çayırova’da vatandaşın talebi 1 haftada yerine getirildi

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Cumhuriyet Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşların park talebi aldı. Mahelleye 1 hafta da yeni park inşa edildi.

Çayırova'da vatandaşın talebi 1 haftada yerine getirildi

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:13

İlçe merkezlerine birçok hizmeti götürerek vatandaşların memnuniyetini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerindeki yeşil alanları çevre düzenlemesi yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşların park isteğini kırmayan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından bir hafta içerisinde yerine getirildi. Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi ile Gökalp sokağın kesişiminde bulunan bin 200 metrekarelik alana hummalı çalışması ile park inşa edildi.

 

FİTNESS ALANI, KAMELYALAR VE ÇOCUK OYUN GRUBU

Çalışma dahilinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 6’lı takım fitness alanı, bir adet çocuk oyun grubu, bir adet Osmanlı Çeşmesi, 3 adet Japon çatılı kamelya, 4 adet aydınlatma direği, 3 metre genişliğinde bir adet giriş kapısı ve diğer pek çok imalatı gerçekleştirdi.  Park alanına farklı türlerde 74 adet fidan dikimi yapılırken alanın her zaman yeşil kalabilmesi için 750 metrekare alana yönelik otomatik sulama sistemi kuruldu.

 

BİR HAFTADA TAMAMLANDI 

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun bir iş temposu ile bir haftalık kısa bir sürede tamamladı. Toplamda bin 200 metrekarelik alanda 750 metrekare yeşil alan ve 310 metrekare sert zemin oluşturuldu. Ayrıca parkın çevresi panel çitler ile çevrildi.




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