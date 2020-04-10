Çayırova’da virüsle 7/24 mücadele

CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR

Koronavirüsle 7/24 mücadele eden Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte ederken, mahalle mahalle cadde ve sokakları yıkamaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin titiz ve hassas bir şekilde yakından takip ettiği çalışmalar üç kişilik ekiple gece gündüz demeden sürüyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da belirli plan dahilinde yıkıyor. Halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için hummalı çalışma yapan dezenfekte ekipleri ilçede faaliyet gösteren esnafları da iki kez dezenfekte etti. Günlük çalışma programı dâhilinde yoğun bir mesai harcayan ekipler, mahalleleri sok sokak, cadde cadde yıkıyor. İlçede bulunan 24 caddeyi yıkayan ekipler, 9 mahallede bulunan 1226 sokağın dezenfektesini ara vermeden sürdürüyor.

ZABITA’DAN SIKI DENETİM

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri de canla başla çalışarak, denetimlerini sürdürüyor. Genelgeler kapsamında kapalı olması gereken işyerlerini sıkı bir şekilde takip eden zabıta ekipleri, başta fahiş fiyat artışı olmak üzere, hijyen, gramaj ve diğer yönetmelik ilgili kontrollerini de yapıyor. Özellikle semt pazarlarında sıkı denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarlarda vatandaşlara, maske dağıtırken, üç metre kuralı ve pazardaki yoğunluğu da denetliyor. Geç saatlere kadar çalışan ekipler denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

VEFA EKİBİ ÜÇ VARDİYA ÇALIŞIYOR

Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara 65 kişilik ekiple 24 saat üç vardiya hizmet veren Vefa Destek Ekibi, yaşlıların alışveriş, eczane, market, pazar gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler yoğun bir mesai harcıyor.











