Çayırova'da yangın

Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 5115. Sokak'taki iki katlı binanın giriş katında kıracı olarak bulanan Suriyeli 7 kişilik ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile fertleri, 4 yaşındaki çocuklarının evde kaldığını fark etti.

İtfaiye ekipleri, evde korkudan kendini banyoya kapatan çocuğu kurtararak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.