banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova'da yangın

Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Çayırova'da yangın

04 Ocak 2018 Perşembe 10:07

Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 5115. Sokak'taki iki katlı binanın giriş katında kıracı olarak bulanan Suriyeli 7 kişilik ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile fertleri, 4 yaşındaki çocuklarının evde kaldığını fark etti.

İtfaiye ekipleri, evde korkudan kendini banyoya kapatan çocuğu kurtararak dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Işık’a, Kocaeli Dil ve tarih sempozyumu çağrısı Başbakan Yardımcısı Işık’a, Kocaeli Dil ve...
Darıca’da piknik alanları tamamlandı Darıca’da piknik alanları tamamlandı
Kocaeli Toplantısı Gerçekleştirildi Kocaeli Toplantısı Gerçekleştirildi
MARİM-DER deprem çalışmaları MARİM-DER deprem çalışmaları
Dikkat! Dikkat!
Dopdolu programlarıyla Dopdolu programlarıyla
Yukarı Çık

banner334

banner330

Başbakan Yardımcısı Işık’a, Kocaeli Dil...
İsmail Kahraman Makale

Haberi Oku