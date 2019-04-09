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Çayırova'da Yeni Meclisin İlk Toplantısı

Çayırova Belediyesi’nin 31 Mart seçimleriyle oluşan yeni meclisi ilk toplantısını Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında yaptı.

Çayırova'da Yeni Meclisin İlk Toplantısı

09 Nisan 2019 Salı 16:43

31 Mart seçimlerinin ardından Çayırova Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında komisyonların üye seçimleri ve 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısının ilk gündemi Meclis Başkan Vekillikleri oldu. Gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Sadettin Arıkboğa, 2. Başkan Vekili ise Erhan Sarıdede oldu. Başkan vekilliği gündeminin ardından ikinci gizli oylamada Meclis Katip Üyeleri seçildi. Asıl üyeler, Burak Fidan ve Arzu Arslan olurken, yedek üyeler Behçet Günay ve Şahin Ayaz oldu.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste sırası ile diğer komisyonlar şu şekilde oluştu:

Encümen üye seçiminde Sadettin Arıkboğa, Seyhan Dünmez ve Ali Yüksel yer alırken;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Fatmanur Çelik, Muhsin Ateş, Metin Demirci, Hayati Güveren, Salih Işık

Plan ve Bütçe Komisyonu: Filiz Ayyıldız, Kadir Kurun, Abdurrahman Çapan, Halil Halifeoğlu, Muharrem Gökçe

Hukuk, Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu: Muhammet Mustafa Demirkıran, Zafer Alkan, Hasan Akan, Vedat Özdemir, Tayfun Budak

Marmara Belediyeler Birliği: Cüneyt Atalay, Erhan Sarıdede

Gebze Belediyeler Birliği: Erhan Sarıdede, Bekir Bilgiç, Fatmanur Çelik

Türk Dünyası Belediyeler Birliği: Davut Akçay ve Bekir Bilgiç olarak meclis tarafından belirlendi.

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