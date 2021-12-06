Çayırova’da “Yetenekli Eller” Yarışması







Çayırova Belediyesi, Kocaeli Terziler Odası, İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Odası, Türkiye Beyaz Ay Derneği işbirliği ile düzenlenen “Yetenekli Eller’’ yarışması 7 Aralık Salı günü gerçekleşecek.

Engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması için etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Çayırova Belediyesi, yakın zamanda gerçekleştirilen “Lezzet Engel Tanımaz” yemek yarışmasının ardından bu kez de “Yetenekli Eller’’ yarışması düzenliyor. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de katılım göstereceği yarışma Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. 6 kişilik jüri heyeti tarafından sonuçları açıklanacak yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından verilecek.











