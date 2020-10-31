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Çayırova’daki Caddelerin Çehresi Değişti

Çayırova ilçesi Akse Mahallesindeki Rahmi Dibek Caddesi ile 2407 ve 543 numaralı sokaklarda yapılan üst yapı çalışması sonrasında yol çizgileri çizildi

Çayırova'daki Caddelerin Çehresi Değişti

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:54

 

2020 yılı yol yapım ve onarım işleri kapsamında üst yapı çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’daki üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. 

Altyapı çalışmaları ve diğer doğal nedenlerden dolayı bozulan Akse Mahallesi, 2407 ile 543 numaralı sokakların ve yol onarımı yapılan Rahmi Dibek Caddesi’nde son olarak yol çizgileri çizildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hafta sonu günlerinde gerçekleştirdiği yol çizgi çalışması sonucunda modern bir görünüme kavuşan cadde ve sokaklar vatandaşların memnuniyetini kazandı.

 

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Tüm il genelinde olduğu gibi yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir şekilde seyahat edebilmesini amaçlıyor. Üst yapı çalışmaları dahilinde imalatları tamamlanan Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 2407 ile 543 numaralı sokaklar ve Rahmi Dibek Caddesinde son olarak yol çizgileri çizildi.

 

HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTI

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2020 yılı çalışma takvimi çerçevesinde 2407 ve 543 numaralı sokakların tümden asfalt ve kaldırım imalatlarının yenilemelerini gerçekleştirdi. 2407 numaralı sokakta üst yapı haricinde mevcut yağmur suyu hattına 200 metre ilave yapıldı. Ayrıca her iki sokağın bağlandığı ve bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Rahmi Dibek Caddesinde, yol onarımları yapılarak konfor arttırılırken caddenin kaldırım olmayan kesimlerinde kaldırım imalatları gerçekleştirildi.








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