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Çayırova'daki Yangın

Çayırova'da bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Çayırova'daki Yangın

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:13

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında fabrika ortaklarıyla işletmede çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişileri getiren kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyette götürüldü.

Öte yandan Kocaeli itfaiyesi 4 araçla fabrikadaki soğutma çalışmasını sürdürüyor. 

- Olay

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. 

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı. 



AA
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