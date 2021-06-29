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Çayırova’dan Göynük Ve Torul’a Otobüs

Çayırova Belediyesi, belediyeye ait iki adet eski otobüsü Bolu Göynük ve Gümüşhane Torul Belediyesi’ne hibe etti. Çayırova Belediyesi meclisinden oy birliği ile alınan karar sonrası 1999 model otobüsler Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde belediye yetkililerine teslim edildi

Çayırova'dan Göynük Ve Torul'a Otobüs

29 Haziran 2021 Salı 17:37

Çayırova Belediyesi, belediyeye ait iki adet eski otobüsü Bolu Göynük ve Gümüşhane Torul Belediyesi’ne hibe etti. Çayırova Belediyesi meclisinden oy birliği ile alınan karar sonrası 1999 model otobüsler Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde belediye yetkililerine teslim edildi.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Belediye Meclis Üyesi Metin Demirci, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hıdır Durmaz  ile birlikte meclis kararıyla hibe edilen  otobüsleri Bolu Göynük Belediyesi personeli Saim Eker ve Gümüşhane Torul Belediyesi personeli Ersoy Uçar’a teslim etti.


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