Çayırova’dan Göynük Ve Torul’a Otobüs

Çayırova Belediyesi, belediyeye ait iki adet eski otobüsü Bolu Göynük ve Gümüşhane Torul Belediyesi’ne hibe etti. Çayırova Belediyesi meclisinden oy birliği ile alınan karar sonrası 1999 model otobüsler Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde belediye yetkililerine teslim edildi





Çayırova Belediyesi, belediyeye ait iki adet eski otobüsü Bolu Göynük ve Gümüşhane Torul Belediyesi’ne hibe etti. Çayırova Belediyesi meclisinden oy birliği ile alınan karar sonrası 1999 model otobüsler Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde belediye yetkililerine teslim edildi.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Belediye Meclis Üyesi Metin Demirci, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hıdır Durmaz ile birlikte meclis kararıyla hibe edilen otobüsleri Bolu Göynük Belediyesi personeli Saim Eker ve Gümüşhane Torul Belediyesi personeli Ersoy Uçar’a teslim etti.





