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Çayırova’dan İdlib'e 2 yardım tırı

Çayırova Belediyesi ve Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan 2 yardım tırı, Suriye'nin İdlib bölgesine dualarla uğurlandı.

Çayırova'dan İdlib'e 2 yardım tırı

25 Aralık 2020 Cuma 14:22

Çayırova Belediyesi ve Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan 2 yardım tırı dualarla Suriye'nin İdlib bölgesinde uğurlandı. İçinde gıda, giysi ve oyuncak bulunan tırları bölgeye uğurlamak için belediye önünde düzenlenen törene Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır ile dernek yöneticileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hayrat Vâkfı Kocaeli Temsilciliği ile birlikte hazırlanan yardım tırını İdlip bölgesine göndermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’de Türk halkının yardımsever olduğunu belirttiği konuşmasında, organizasyonda emeği geçen Çayırova Belediyesi ve Hayrat Vakfı’na, Çayırova halkı adına teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İdlib bölgesine gitmek üzere yola çıkan yardım tırı dualarla uğurlandı.

 

 

 



AA
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