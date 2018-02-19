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Çayırova'lı Öğrencilere Abdülhamid’i Anlattı

Payitaht Dizisinin Tahsin Paşası Aktör ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Çayırova'lı Öğrencilere Abdülhamid’i Anlattı

Çayırova'lı Öğrencilere Abdülhamid'i Anlattı

19 Şubat 2018 Pazartesi 16:12

 
Çayırova Belediyesi’nin eğitim, kültür, sanat başta olmak üzere her alanda düzenlediği Konferanslara bir yenisi daha eklendi. Söyleşi tadında gerçekleşen konferansta Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının işlendiği “Payitaht Abdülhamid” dizisinin Tahsin Paşası  Bahadır Yenişehirlioğlu  Çayırova'lı öğrencilerle buluştu.
Tahsin Paşa Abdülhamid’i Anlatıyor
Vefatının 100.yılında Bahadır Yenişehirlioğlu’nun  kendine has farklı üslubuyla anlattığı  “Tahsin Paşa Abdülhamid’i Anlatıyor” isimli söyleşide, Osmanlı İmparatorluğunun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Abdülhamid Han’ın hayatı anlatıldı. Söyleşi sırasında yakın geçmişe kadar Abdülhamid Han’ın yanlış anlatıldığı ve yanlış tanıtıldığını söyleyen yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, son rol aldığı dizide dönemin yanlış bilinen tarihi perspektifini bugüne aktardığını belirtti. Yenişehirlioğlu "Tarihimizi tam anlamıyla bilmiyoruz. Bu olaylar gerçek mi diye soranlar oluyor. Geçmişi tam anlamıyla tespit edemezsek geleceğimizi kucaklayamayız. Tarih vizyonu olmayan birinin vizyon sahibi olması çok zor. Dizimizi tarihe sadık kalarak çekiyoruz. Bazı sahneleri 7-8 defa çektiğimiz oluyor." diye konuştu. Gençlerin hedef ve ideallerinin olması gerektiğini vurgulayan yazar, İdealizme ise Çanakkale savaşında yaşananlardan örnekler verirken öğrencilere de nasihatlerde bulunmayı ihmal etmedi. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Bahadır Yenişehirlioğlu program sonunda okurları için kitaplarını imzalayarak hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.  

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