Çayırova'lı Öğrencilere Abdülhamid’i Anlattı

Çayırova Belediyesi’nin eğitim, kültür, sanat başta olmak üzere her alanda düzenlediği Konferanslara bir yenisi daha eklendi. Söyleşi tadında gerçekleşen konferansta Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının işlendiği “Payitaht Abdülhamid” dizisinin Tahsin Paşası Bahadır Yenişehirlioğlu Çayırova'lı öğrencilerle buluştu.

Tahsin Paşa Abdülhamid’i Anlatıyor