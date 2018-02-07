Çayırova’nın Prestiji Artıyor

2014 yılı Mart ayı itibariyle başlayan ve günümüze kadar yapılan çalışmalarla çehresi değişen Çayırova, 4 yeni prestijli cadde daha kazanıyor.

2014 yılı Mart ayı itibariyle başlayan ve günümüze kadar yapılan çalışmalarla çehresi değişen Çayırova, 4 yeni prestijli cadde daha kazanıyor. Bugüne kadar yapılan prestijli caddeler ve kavşaklarla gece gündüz yaşayan bir şehir kimliği kazanan ilçe Gaziler, Menderes, Abdurrahman Korhan ve Tuna Caddeleriyle yoluna devam ediyor.

Modern 3 Yeni Cadde Hizmete Açıldı

Caddeler bir şehrin prestijidir parolasıyla çıkılan yolda ilk adımı Fatih Caddesi ile atan ve şehrin en prestijli caddesini gün yüzüne çıkaran Çayırova Belediyesi sırası ile Yavuz Sultan Selim, Muammer Aksoy, Yeşil Vadi, Rahmi Dibek, Bosna ve Fevzi Çakmak Caddeleri ile yoluna devam etmişti. İlk etapta 7 caddeyi yeniden şekillendirerek prestijli caddeler uygulamasına alan belediye, çalışmalarına yenilikler katarak İstiklal, Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci Caddelerini de ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.

10 Prestijli Cadde

Modern 3 yeni cadde ile yoluna devam eden kurum, İstiklal, Uğur Mumcu ve Adnan Kahveci Caddelerinde ilk defa uyguladığı beyaz kaldırım çalışmasını, yeni bitkilerle taçlandırırken, dekoratif aydınlatmalarda da değişikliğe giderek farkını bir kez daha gösterdi. Yapılan her bir prestijli caddede yeni yeni adımlara imza atan Çayırova Belediyesi, böylece ilçe genelinde 10 prestijli caddeyi tamamlarken, …. kavşaktada prestijli meydanları oluşturmuş oldu.

4 Yeni Cadde Daha Prestij Kazanıyor

Yapılan prestijli caddelerle ilçenin estetik vizyonunu oluşturan Çayırova Belediyesi, 4 yeni caddede çalışmalarına başlıyor. Bugüne kadar 10 caddeye prestij kazandırarak güzelleştiren kurum, Gaziler, Menderes, Abdurrahman Korhan ve Tuna Caddelerini yeniden ele alıyor. Değişim, dönüşüm ve yenileme kapsamında bu 4 cadde ile estetik çalışmalarına devam edecek olan Çayırova Belediyesi, son üç caddede olduğu gibi buralarda da geniş kaldırımlar, ağaçlandırmalar ve modern aydınlatmalarla uygulamaya geçmeyi planlıyor.

Demirci, “Caddeler Bizim On Binlerce Hemşerimizi Ağırladığımız Evimizdir”

Canlı, dinamik gece gündüz yaşayan bir şehri ortaya çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Demirci, “Prestijli caddeleri her gün on binlerce misafirimizi ağırladığımız misafir odalarımız olarak görüyoruz. Temizliğine ve görüntüsüne önem veriyoruz. Çayırova’lıların gece gündüz çoluğuyla çocuğuyla güven ve konforla kullanabileceği güzel caddeler haline getiriyoruz. Üstyapısını yaparken caddenin tüm altyapısını ilgilendiren kanalizasyon, yağmursuyu, elektriği, gazı ve tüm diğer unsurlarıyla tam teşekküllü olarak yapmayı ihmal etmiyoruz.” dedi.