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Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi ’ye Ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Çayırovaspor’u kabul etti.

Çayırovaspor'dan Başkan Çiftçi 'ye Ziyaret

02 Ekim 2021 Cumartesi 18:47


Yeni sezona iddialı hazırlanan Çayırovaspor Başkanı Muhammed Aydın, kulüp yöneticileri ve Teknik Direktör Eyüp Tutçuoğlu ve futbolcular Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifti’yi ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Çiftçi ’ye çalışmalar hakkında bilgiler veren Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muhammed Aydın, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte başarıya odaklandıklarını ve yeni sezonda Çayırova’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Aydın, desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çiftçi ‘ye plaket ve üzerinde ismi yazılı olan forma takdim etti.

Çayırovaspor’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Çayırovamızı en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızla iyi bir ekipsiniz. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Her zaman yanında olacağız. ”dedi

Sporun her alanında ilçemizi başarıya taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, göreve geldiklerinde daha da aktif hale getirip branş sayısını artırdıkları ÇESK’in önemli başarılara elde ettiğini söyledi. Çayırova’yı spor kenti yapmaya iddialı ve kararlı olduklarının altınını çizen Çiftçi, belediye olarak Çayırova’ya yapacakları spor lisesinin önemli bir hizmet olduğunu söyledi.










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