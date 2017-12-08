Çayırova’ya 1 haftada 2 tesis





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sporun alt yapısı tesisleşmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Çayırova’da modern bir spor salonunun açılışını gerçekleştirdi. Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, düzenlenen tanıtım programı ile hizmete girdi. Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz gençlerimizin eğitimi için hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız.” dedi.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım programına, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen,Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi,İl Milli Eğitim Müdür Fehmi Rasim Çelik, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, ASKF Başkanı Murat Aydın, Şehit Mücahit Okur’un babası İbrahim Okur ve abisi Bünyamin Okur, spor okulu öğrencileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

AKADEMİK BAŞARILARIMIZI SPORA TAŞIYACAĞIZ

Tanıtım programının açılış konuşmasını Çayırova Er Şehit Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Emre Genç gerçekleştirdi. Konuşmasında Genç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız spor ve sağlıklı yaşam için sürekli gençlere destek veriyor. Bizde kendisini sürekli örnek almaya çalışıyoruz. Bu duyarlılığı bizleri çok umutlandırıyor. Akademik alandaki başarılarımızı sporla ilgili alanlara taşıyacağız. Bu güzide eseri bizlere kazandıran büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere

herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN DEMİRCİ’DEN TEŞEKKÜR

Tanıtım programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “Aynı salonumuzdan bir tanesi daha geçen hafta ilçemize kazandırdık. Başkanımıza Çayırova’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Emek Mahallemiz geçtiğimiz üç buçuk yıl içerisinde büyük bir değişime uğradı. Bundan sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Spor salonumuz Emek Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

Demirci’nin ardından kürsüye çıkan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz ve hayat kaynağımız. Biz gençlerimizi nasıl yoğurursak öyle şekillenirler. Gençlerimize yön vermemiz, gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Gençlerimiz daha güzel zaman geçirsin diye biz bu mekanları yapmaya devam edeceğiz. Biz gençlerimizin eğitimi için hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız.” dedi.

BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Vali Hüseyin Aksoy ise, “Büyükşehir Belediyemiz eğitime büyük destek veriyor. Birçok alanda eğitimin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için eksik kalan kısımları tamamlamada büyük katkı ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde büyükşehir belediyemiz çocuklarımıza 40 bin bilgisayar dağıttı. Bu salonu sadece öğrencilerimiz değil gençlerimiz ve kadınlarımız da kullanabilecek. Bu tesisin yapımında başta emeği geçen büyükşehir belediye başkanımıza, katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

ÖĞRENCİLER ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Çayırova Şehit Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Program, öğrenciler ve protokolün yer aldığı aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri kapalı spor salonunu gezerek, incelemelerde bulundu.