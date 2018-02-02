Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park

Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesi Akse mahallesinde 10 bin metrekare alanda park yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı tarafından Çayırova ilçesi Akse mahallesinde park yapımı devam ediyor. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta vatandaşların spor yapabileceği, stres atacağı ve dinlenebileceği bir alan inşa ediliyor.

BASKETBOL SAHASI VE MİNİ ANFİ TİYATRO

Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi tarafından Çayırova ilçesi Akse mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine park yapım işi gerçekleştiriliyor. Park yapımı kapsamında 1 adet 250 metrekare çocuk oyun alanı, 1 adet 360 metrekare fitness spor alanı ve 1 adet mini anfi tiyatro yapılıyor. Ayrıca park alanı içerisinde yaklaşık olarak 200 metre uzunluğunda 650 metrekare granit küptaşla yol ve 285 metre ara yol yapımı gerçekleştirilecek.

DİNLENME ALANLARI

Çayırova ilçesi Akse mahallesinde yapımı devam eden park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan olacak. Park alanında ayrıca kamelyalar, oturma bankları ve çeşme yapılması planlanıyor.