Çayırova’ya 10 bin metrekarelik park

BASKETBOL SAHASI VE MİNİ ANFİ TİYATRO
Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi tarafından Çayırova ilçesi Akse mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine park yapım işi gerçekleştiriliyor. Park yapımı kapsamında 1 adet 250 metrekare çocuk oyun alanı, 1 adet 360 metrekare fitness spor alanı ve 1 adet mini anfi tiyatro yapılıyor. Ayrıca park alanı içerisinde yaklaşık olarak 200 metre uzunluğunda 650 metrekare granit küptaşla yol ve 285 metre ara yol yapımı gerçekleştirilecek.
DİNLENME ALANLARI
Çayırova ilçesi Akse mahallesinde yapımı devam eden park, bölge halkının dinlenip spor yapabileceği bir alan olacak. Park alanında ayrıca kamelyalar, oturma bankları ve çeşme yapılması planlanıyor.